Синоптики прогнозируют дожди, ветер и снег в Ростовской области в субботу

В Ростовской области также будет облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, может осесть туман. Днем местами будет срываться небольшой и умеренный дождь. Юго-восточный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах его порывы усилятся до 12 — 14. Утром местами возможны заморозки от −1 до −4 градусов, а днем столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов, местами воздух прогреется до +13.