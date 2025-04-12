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Синоптики прогнозируют дожди, ветер и снег в Ростовской области в субботу

В Ростове в субботу польет дождь, по региону — с мокрым снегом.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 12 апреля, погода в Ростове и области будет ненастной. Об этом предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.

Так, в Ростове-на-Дону ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдет дождь и будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14. Температура воздуха днем прогреется не выше +7 — +9 градусов.

В Ростовской области также будет облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, может осесть туман. Днем местами будет срываться небольшой и умеренный дождь. Юго-восточный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах его порывы усилятся до 12 — 14. Утром местами возможны заморозки от −1 до −4 градусов, а днем столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов, местами воздух прогреется до +13.

В воскресенье, судя по прогнозу донских синоптиков, немного потеплеет, но дождливая погода сохранится.

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