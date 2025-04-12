Хоккеист Овечкин рассказал, что президент Путин не звонил ему после рекорда

В программе «Великая погоня» во «ВКонтакте» Овечкин отметил, что Путин с ним не связывался. Он также добавил, что не задумывался, что мог бы сказать президенту при личной встрече. Хоккеист предположил, что, возможно, просто пожал бы ему руку и поблагодарил за поздравления.