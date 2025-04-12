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Хоккеист Овечкин рассказал, что президент Путин не звонил ему после рекорда

Овечкин прокомментировал вопрос о том, поздравлял ли его президент России.

Источник: Комсомольская правда

Форвард команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал вопрос о том, поздравлял ли его президент России Владимир Путин с новым снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В программе «Великая погоня» во «ВКонтакте» Овечкин отметил, что Путин с ним не связывался. Он также добавил, что не задумывался, что мог бы сказать президенту при личной встрече. Хоккеист предположил, что, возможно, просто пожал бы ему руку и поблагодарил за поздравления.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ, установив новый рекорд. Он обошел знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, у которого было 894 гола. Позже Овечкин заявил, что гордится своими корнями и рад быть россиянином.

После этой исторической победы на официальном сайте Кремля появилась поздравительная телеграмма от Владимира Путина. В ней президент отметил, что это достижение стало не только личным успехом Овечкина, но и праздником для всех хоккейных болельщиков как в России, так и за ее пределами.

Позже стало известно, что российский музыкант, лидер «Группировки Ленинград» Сергей Шнуров напишет новую песню, посвященную достижению хоккеиста.

А Филипп Киркоров заявил, что видел момент, когда Александр Овечкин забросил рекордную шайбу. Он признался, что из-за этого опоздал с выходом на сцену в Государственном Кремлевском дворце.

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