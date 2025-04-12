В Гидрометцентре раскрыли, какая погода ждет европейскую часть России на Пасху

В центре европейской части России на Пасху будет до 18 градусов выше нуля.
На предстоящую Пасху, которая будет отмечаться 19−20 апреля, в центральной части европейской России ожидается теплая и сухая погода до 13−18 градусов выше нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОт аномального тепла до арктического вторжения: в апреле москвичей ждут резкие изменения погоды.
«Специальные расчеты сделаны, наиболее вероятна такая погода в пасхальные дни, 19−20 апреля: переменная облачность, без осадков, 5−10 градусов ночью, днем 13−18, ветер слабый», — отметил Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.
По прогнозам, ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 5−10 градусов. Днем же столбики термометров будут подниматься до 18 градусов, что обещает приятную и теплую погоду для жителей и гостей регионов.