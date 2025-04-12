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Агитировавшая помогать ВСУ журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента

Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* решила оспорить свой статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы. Судебное заседание назначили на 25 апреля.

Источник: Life.ru

«Административный истец: Ивлева-Йорк* В. М., административный ответчик: министерство юстиции РФ», — приводит комментарий суда агентство РИА «Новости».

Как сообщал Life.ru, Ивлева-Йорк* попала в реестр иностранных агентов в декабре 2024 года. Она призывала людей спонсировать ВСУ и выступала против специальной военной операции. Кроме того, журналистка размещала недостоверные данные о политике российских властей и искажала информацию, чтобы создать негативный образ Армии России.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.