Агитировавшая помогать ВСУ журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента

Как сообщал Life.ru, Ивлева-Йорк* попала в реестр иностранных агентов в декабре 2024 года. Она призывала людей спонсировать ВСУ и выступала против специальной военной операции. Кроме того, журналистка размещала недостоверные данные о политике российских властей и искажала информацию, чтобы создать негативный образ Армии России.