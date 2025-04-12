Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне

Судом была приобщена справка от пограничников, их проверкой было установлено, что украинец в телефоне хранит номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины, подписан на проукраинские каналы в Telegram, направленные на дискредитацию ВС РФ. В мессенджерах были обнаружены переписки, в том числе с отцом, в которых Россия, ее политика, Вооруженные силы и проводимая СВО обсуждается в негативном ключе, а политике Украины и США выражается симпатия.