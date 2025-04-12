Суд взыскал долги по коммуналке с Ренаты Литвиновой

Суд в Москве взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным услугам, передает РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.
«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — сообщил собеседник издания.
Уточняется, что иск поступил в инстанцию в 2024 году от газовой компании. Сумма долга артистки — не разглашается.
Напомним, по данным Telegram-каналов, Литвинова покинула Россию. Однако в декабре 2024 года ее заметили на фотосессии в Москве. Как писал Telegram-канал Mash, артистка сейчас проживает в Париже, из-за нехватки денег ей пришлось выставить на продажу свои вещи — костюмы, пиджаки, юбки, жакеты, брюки, тренчи, плащи и прочее. Изначально Литвинова требовала за них более 8 млн рублей, но затем снизила ценник до 6 млн рублей.