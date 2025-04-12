Суд взыскал долги по коммуналке с Ренаты Литвиновой

Напомним, по данным Telegram-каналов, Литвинова покинула Россию. Однако в декабре 2024 года ее заметили на фотосессии в Москве. Как писал Telegram-канал Mash, артистка сейчас проживает в Париже, из-за нехватки денег ей пришлось выставить на продажу свои вещи — костюмы, пиджаки, юбки, жакеты, брюки, тренчи, плащи и прочее. Изначально Литвинова требовала за них более 8 млн рублей, но затем снизила ценник до 6 млн рублей.