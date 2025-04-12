Жители Приангарья пожаловались Бастрыкину на разрушенный мост около села Верхноленск

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело после обращения о нарушении прав жителей Верхноленска Качугского района. Единственный понтонный мост через реку Лена разрушен, а жители добираются до социальных и иных учреждений через лес, преодолевая большое расстояние. Зимой людям приходится передвигаться по льду, что создает угрозу жизни и здоровью, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СК России.