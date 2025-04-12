Жители Приангарья пожаловались Бастрыкину на разрушенный мост около села Верхноленск

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело после обращения о нарушении прав жителей Верхноленска Качугского района. Единственный понтонный мост через реку Лена разрушен, а жители добираются до социальных и иных учреждений через лес, преодолевая большое расстояние. Зимой людям приходится передвигаться по льду, что создает угрозу жизни и здоровью, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СК России.
Из-за разрушенного моста бригады скорой помощи приезжает в населенный пункт спустя несколько часов. Несмотря на обращения местных жителей, переправа до сих пор не была возведена. В декабре 2022 года Александр Бастрыкин поручал представить доклад по данному факту, а региональное СУ СКР возбуждало уголовное дело.
Заместитель прокурора Качугского района Аюр Цоктоев Аюр отменил постановление о возбуждении дела. Обжалование следователями указанного решения не дало результатов. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.