На благоустройство сквера «Уфимские липы» направят до 25 млн рублей

Подрядчик должен демонтировать асфальтовое покрытие и уложить на его месте гранитную тротуарную плитку с бордюрами из натурального мансуровского гранита. Территорию огородят железным забором. В сквере посадят мелколиственные липы, декоративные кустарники и цветочные растения. Там установят скамейки, арку, сцену, фотостенд, проведут наружное освещение.