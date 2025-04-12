На благоустройство сквера «Уфимские липы» направят до 25 млн рублей

Завершить работы планируют до 25 мая. Сквер появится на улице Коммунистической, около дома № 34, которое является памятником культуры. Это исторический особняк братьев Поликарповых, где сейчас находится правление Союза писателей Башкирии.
Подрядчик должен демонтировать асфальтовое покрытие и уложить на его месте гранитную тротуарную плитку с бордюрами из натурального мансуровского гранита. Территорию огородят железным забором. В сквере посадят мелколиственные липы, декоративные кустарники и цветочные растения. Там установят скамейки, арку, сцену, фотостенд, проведут наружное освещение.