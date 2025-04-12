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На благоустройство сквера «Уфимские липы» направят до 25 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на конкурсе 6 мая планирует выбрать подрядчика благоустройства сквера «Уфимские липы», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 25,8 млн рублей, средства выделят бюджеты города и республики.

Источник: ufa.mk.ru

Завершить работы планируют до 25 мая. Сквер появится на улице Коммунистической, около дома № 34, которое является памятником культуры. Это исторический особняк братьев Поликарповых, где сейчас находится правление Союза писателей Башкирии.

Подрядчик должен демонтировать асфальтовое покрытие и уложить на его месте гранитную тротуарную плитку с бордюрами из натурального мансуровского гранита. Территорию огородят железным забором. В сквере посадят мелколиственные липы, декоративные кустарники и цветочные растения. Там установят скамейки, арку, сцену, фотостенд, проведут наружное освещение.