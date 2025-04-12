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Топ-5 новостей в Молдове 12 апреля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 12 апреля 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +7° 5 м/с 100% 756 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

1. Шок: В Молдове женщина скончалась после того, как полицейские вручили ей квитанцию со штрафом в размере 25 тысяч леев за «электоральную коррупцию» — не выдержало сердце.

2. Последняя морозная ночь перед потеплением: Молдова начинает отогреваться, уже через несколько дней будет +20 градусов.

3. В выходные центр Кишинева и часть Ботаники заблокируют на два дня: По молдавской столице пройдет массовый марафон — рассказываем, куда лучше не соваться.

4. Политическая цепочка от Джорджеску до Трампа и Санду в эпицентре скандала: Как молдавский след в румынских выборах может аукнуться за океаном.

5. Как выглядит квартира почти за 800 тысяч евро в Кишиневе: И еще удивляются, почему упал спрос на жилье — мнение эксперта.