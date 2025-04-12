Топ-5 новостей в Молдове 12 апреля

1. Шок: В Молдове женщина скончалась после того, как полицейские вручили ей квитанцию со штрафом в размере 25 тысяч леев за «электоральную коррупцию» — не выдержало сердце.
2. Последняя морозная ночь перед потеплением: Молдова начинает отогреваться, уже через несколько дней будет +20 градусов.
3. В выходные центр Кишинева и часть Ботаники заблокируют на два дня: По молдавской столице пройдет массовый марафон — рассказываем, куда лучше не соваться.
4. Политическая цепочка от Джорджеску до Трампа и Санду в эпицентре скандала: Как молдавский след в румынских выборах может аукнуться за океаном.
5. Как выглядит квартира почти за 800 тысяч евро в Кишиневе: И еще удивляются, почему упал спрос на жилье — мнение эксперта.