В Уфе за сутки поймали четверых пьяных водителей

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в Уфе 36 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали три человека.
По информации ГАИ, в ходе рейдов по обеспечению безопасности дорожного движения было выявлено 348 нарушений. Среди них 51 случай, когда водители пренебрегли использованием ремней безопасности. Также 15 водителей не выполнили требования уступить дорогу пешеходам.
Особое внимание было уделено правилам перевозки детей. 11 апреля инспекторы выявили 23 нарушения.
Привлекли к ответственности и самих пешеходов — 23 человека были оштрафованы за нарушения ПДД.
Четыре человека были задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а один водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.
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