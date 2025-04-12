День космонавтики отмечают в Байконыре

Праздничная программа, посвященная 64 годовщине первого полета человека в космос, в Байконыре началась утром 11 апреля. В связи с тем, что праздник совпал с выходным днем, официальная часть была проведена на день раньше, в пятницу 11 апреля.
Утром по многолетней традиции, начатой в 1984 году, возле памятника Гагарину были проведены торжественный митинг и салют из запусков моделей ракет. Днем в городском дворце культуры для байконурцев был дан праздничный концерт.
Торжественный митинг также состоялся на легендарном Гагаринском старте на площадке 1, откуда совершил свой исторический полет первый космонавт Земли.
В День космонавтики будет проведена легкоатлетическая эстафета среди школьников от памятника Гагарину до стелы «Наука и космос».
В рамках праздника в школах, музеях, библиотеках, спортивных комплексах будут проведены литературные экскурсы, тематические вечера, выставки, спортивные соревнования.
Напомним, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур на ракете-носителе «Восток 8К72К» и на космическом корабле «Восток» совершил первый в мире космический полет, сделал один виток вокруг Земли за 1 час 48 минут и произвел посадку в Саратовской области.
В честь этого события в СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года был установлен праздник под названием День космонавтики. 7 апреля 2011 года Генеральной ассамблеей ООН была принята резолюция, которая провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.
Всего с космодрома Байконур стартовало около 200 отечественных космонавтов и иностранных астронавтов.