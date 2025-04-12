Республиканский субботник проходит в Беларуси 12 апреля

Традиционно во время субботников на благоустройстве улиц, населенных пунктов и других объектов работают не только рядовые граждане, но и высшее руководство страны, руководители парламента, министерств, ведомств, военные, студенты.
В прошлом году республиканский субботник прошел 20 апреля. В нем приняли участие более 2,3 миллиона граждан страны, они заработали почти 16 миллионов рублей.
В этот день порядок наводился на территории историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан, велись работы по благоустройству населенных пунктов, высаживались новые леса.
Белорусский президент Александр Лукашенко работал на своей малой родине — в Александрии. Там глава государства заложил яблоневый сад из 200 деревьев.