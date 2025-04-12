Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Республиканский субботник проходит в Беларуси 12 апреля

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Республиканский субботник пройдет на территории Беларуси 12 апреля, все денежные средства, которые будут заработаны в этот день, в том числе на рабочих местах, будут направлены на возведение Национального исторического музея республики.

Источник: Sputnik.by

Традиционно во время субботников на благоустройстве улиц, населенных пунктов и других объектов работают не только рядовые граждане, но и высшее руководство страны, руководители парламента, министерств, ведомств, военные, студенты.

В прошлом году республиканский субботник прошел 20 апреля. В нем приняли участие более 2,3 миллиона граждан страны, они заработали почти 16 миллионов рублей.

В этот день порядок наводился на территории историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан, велись работы по благоустройству населенных пунктов, высаживались новые леса.

Белорусский президент Александр Лукашенко работал на своей малой родине — в Александрии. Там глава государства заложил яблоневый сад из 200 деревьев.