Без веры в Бога в космос не летают

В отличие от многих других мировых событий, первый полет человека в космос задокументирован полностью в деталях. Мы и сегодня можем посмотреть документальную хронику с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным, услышать его голос. Поминутно и посекундно просмотреть все, что было записано 12 апреля 1961 года на земле и в космосе.
Гагарин понимал уровень риска, написав перед полетом прощальное письмо своей жене. Он прошел через череду нештатных ситуаций, начиная со старта: в один из моментов, когда увидел горящую обшивку на спускаемой капсуле, он попрощался с Землей: «Я горю! Прощайте, товарищи!» Он вернулся, а после возвращения шутил: «Кто я — первый космонавт или последняя собака?», имея в виду первых «космонавтов» — собак Белку и Стрелку.
И все же Гагарин верил в благополучный исход полета, как верил в него и главный конструктор советской ракетно-космической системы Сергей Королев. Их объединяла не только взаимная симпатия друг к другу, но и то, что они были, как и многие космонавты, глубоко верующими людьми.
В дополнение к известному
Сюжет нынешней «космической» колонки, возможно, удивит многих. Накануне 90-летия со дня рождения митрополита Филарета автор этих строк встречался в Гродно с настоятельницей Рождество-Богородичного женского монастыря игуменией Гавриилой.
Мы заранее договорились с матушкой Гавриилой, что отдельной темой нашей беседы будет разговор о дружбе владыки Филарета с космонавтами. История посещения Юрием Гагариным Троице-Сергиевой лавры в 1964 году сегодня многим известна. Но главная деталь этого фантастического для того времени события — участие в ней митрополита Филарета — осталась в стороне. Есть и другое событие из той же «космической» темы, о котором сегодня мало кто знает.
Три потрясения Гагарина
Зимой 1964 года Юрий Гагарин попросил своего друга, полковника ВВС Валентина Петрова, который был преподавателем в отряде космонавтов, организовать ему экскурсию в Троице-Сергиеву лавру.
Все космонавты знали, что Петров глубоко верующий человек, друживший со многими священнослужителями. Валентин Петров обратился к отцу Филарету (владыкой он стал в 1965 году после получения сана епископа) и передал ему просьбу первого в мире космонавта. Экскурсию Гагарину провел наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Пимен (Хмелевский).
От этой экскурсии у Гагарина было три потрясения. Архимандрит Пимен подвел Гагарина к мощам Сергия Радонежского. Первый космонавт так описал свои ощущения в тот момент: «Я испытал благоухание».
Второе потрясение было от макета храма Христа Спасителя. Гагарин спросил, где находится этот храм, на что получил ответ, что он взорван 5 декабря 1931 года, а на этом месте построен бассейн «Москва».
Третье потрясение было связано с предложением архимандрита Пимена посетить его келью. Гагарин был удивлен этому предложению — что там можно было увидеть? Но когда он вошел и увидел боевые награды архимандрита Пимена, полученные во время Великой Отечественной войны, то испытал пиетет перед наместником лавры.
Эта экскурсия в Троице-Сергиеву лавру имела неожиданное продолжение. В 1965 году, выступая на пленуме ЦК ВЛКСМ, Юрий Гагарин поставил вопрос о восстановлении исторических памятников победы России в войне над Наполеоном — Триумфальной арки и храма Христа Спасителя. Участники Пленума аплодировали, а первый секретарь ЦК ВЛКСМ и секретарь ЦК КПСС по идеологии в перерыве пленума поехали в ЦК КПСС советоваться, как быть в такой ситуации. Первым лицом в КПСС в то время был Леонид Брежнев, который заметил, что первому в мире космонавту позволено все.
Мы не знаем, был ли Леонид Ильич лично верующим человеком, но то, что члены его семьи были верующими людьми, знали многие. Во время похорон Брежнева в ноябре 1982 года его вдова Виктория Петровна перекрестила своего мужа, лежавшего в гробу. Это заметили все мировые политики, которые были на похоронах.
Матушка Гавриила рассказывала, что была свидетельницей приездов к владыке Филарету дочери советского генсека Галины Леонидовны Брежневой. О ней сказано и написано много нелицеприятного, но о том, скольким людям она помогла, не сказано ни слова. Галина Леонидовна периодически встречалась с владыкой Филаретом, была откровенна с ним и исповедовалась у него. В начале 1980-х годов она подарила ему темно-синий «Мерседес», который использовался для встречи высокопоставленных лиц, приезжавших из-за границы по линии церкви.
Последний участник и организатор экскурсии Гагарина в Троице-Сергиеву лавру полковник Валентин Петров умер 26 января 2025 года. В 2017 году он подробно рассказал об этой истории в одном из своих интервью, а об участии в этом митрополита Филарета рассказала матушка Гавриила в канун юбилея со дня рождения владыки Филарета.
Благословление на полет
Матушка Гавриила рассказывала, что у космонавта Владимира Титова, дружившего с владыкой Филаретом, космическая карьера не задалась. Первый его полет в апреле 1983 года оказался неудачным — стыковка космического корабля с орбитальным комплексом не состоялась. Вторая попытка в сентябре того же года также оказалась неудачной — полет отменили из-за возгорания ракеты-носителя.
Титова собирались отчислить из отряда космонавтов, но дали шанс полететь в третий раз. Свой третий годичный полет он должен был совершить в конце 1987 года. Титов приехал за благословлением к владыке Филарету в его резиденцию в Подмосковье. Матушка Гавриила готовила для них обоих чай. Владыка Филарет любил краснодарский и цейлонский, приготовленные по рецепту его сестры Ольги Варфоломеевны. Чай Титову понравился и владыка пообещал передать его космонавтам.
Титов получил благословление на полет в космос, а матушке Гаврииле было поручено передать космонавту церковный календарь на 1988 год. Это был год тысячелетия Крещения Руси, и все праздничные мероприятия проводились с 9 по 12 июня. Во время одного из прямых эфиров в программе «Время» Владимир Титов поздравил всех советских людей с празднованием тысячелетия Крещения Руси. Он исполнил благословление владыки Филарета, а следом за этим в космос отправился подарок от владыки — краснодарский и цейлонский чаи, которых космонавтам, сменяющим друг друга на космической станции хватило на два года. Как они заваривали эти чаи в космосе, матушка Гавриила не знает.
Каждый космонавт всегда первый
На сегодня в космосе побывали более 600 космонавтов и астронавтов. Полеты в космос совершали граждане 42 государств, три из которых — СССР, ГДР, ЧССР — сегодня не существуют. Но о каждом из них можно сказать словами космонавта № 12 Георгия Берегового:
«Космический корабль, как автомобиль или самолет, обкатать невозможно. Стереотипов тут нет, а дубли исключены. И, по справедливости, каждый космонавт всегда первый».
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