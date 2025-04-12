Без веры в Бога в космос не летают

Титов получил благословление на полет в космос, а матушке Гаврииле было поручено передать космонавту церковный календарь на 1988 год. Это был год тысячелетия Крещения Руси, и все праздничные мероприятия проводились с 9 по 12 июня. Во время одного из прямых эфиров в программе «Время» Владимир Титов поздравил всех советских людей с празднованием тысячелетия Крещения Руси. Он исполнил благословление владыки Филарета, а следом за этим в космос отправился подарок от владыки — краснодарский и цейлонский чаи, которых космонавтам, сменяющим друг друга на космической станции хватило на два года. Как они заваривали эти чаи в космосе, матушка Гавриила не знает.