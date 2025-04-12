Сомнолог Бузунов: осознанные сны могут практиковать около 5% людей

«Хотя такие пациенты приходят ко мне нечасто — примерно раз в год или раз в два года, — иногда у них происходит замещение реальности этими снами. Представьте себе, что во сне ты можешь быть кем угодно: героем, любовником, миллионером, космонавтом, президентом — воителем мира. А днем он всего лишь охранник в магазине или клерк. Те, кто часто входит в такие состояния, не тренируются, — это происходит естественным образом. Они не прилагают никаких усилий, но с ранних лет им снятся такие сны. И вот в чем беда: его начинает интересовать не реальная жизнь, а эти сны. Для него они становятся более значимыми, чем реальная жизнь», — объяснил Бузунов.