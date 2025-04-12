Школьные учителя с татуировками рассказали, как на них реагируют дети и родители

Молодым учителям я бы посоветовала не принимать все близко к сердцу. Помните, что дети — это просто дети. Они не могут тебя обидеть, унизить твое достоинство, потому что как учитель, взрослый человек, ты всегда стоишь выше. Важно чувствовать себя уверено, дети отлично видят твою внутреннюю неуверенность, твой страх, они гораздо прозорливее взрослых. Но если ты уверен в себе, если понимаешь, что делаешь благое дело, а работа в школе — однозначно благое дело, то все становится легче. ~И не надо дружить с ними.~ Всегда этого хочется, особенно молодому человеку, но этого быть не должно, потому что, опять же, у вас разные социальные группы.