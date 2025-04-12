Врач Дадашева: вдыхание сероводорода приводит к параличу мышц органов дыхания

«Сын жаловался, что уже при подъезде к Поваровке, он почувствовал жуткую вонь, от которой ему стало плохо. Этот газ, как река, растекается по всей округе в зависимости от ветра. И если он ночью зашел в поселок, то все, — надо садиться в машину и уезжать. Газ проникает в дом, избавиться от него никак нельзя, так как на улице он же. Обычно после 10 утра запах уходит, и в доме можно проветрить. Но все строения, которые были закрыты надо проветривать так же, потому что газ тяжелый, он сам не выветривается», — рассказала «Газете.Ru» Катерина.