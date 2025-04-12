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Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области утром 12 апреля

Утром 12 апреля в Ростовской области была снята угроза беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром в субботу, 12 апреля, в Ростовской области был объявлен отбой беспилотной опасности. О ней жителей региона предупредили накануне вечером.

— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — оповещение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) пришло на телефоны жителей региона в шестом часу утра.

— Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, — было указано в предупреждении.

Напомним, 11 апреля беспилотную опасность объявили после 23 часов. В 23:05 на официальном телеграм-канале Министерства обороны России появилось сообщение:

— В период с 22:00 до 22:30 дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Ростовской области и четыре БПЛА — над территорией Курской области.

На утро, в 5:35, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале проинформировал жителей о том, что беспилотники были сбиты над пятью муниципалитетами донского региона.

— Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах, — уточнил Юрий Слюсарь.

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Ночью в Ростовской области были сбиты БПЛА над двумя городами и тремя районами.