Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области утром 12 апреля

Рано утром в субботу, 12 апреля, в Ростовской области был объявлен отбой беспилотной опасности. О ней жителей региона предупредили накануне вечером.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — оповещение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) пришло на телефоны жителей региона в шестом часу утра.
— Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, — было указано в предупреждении.
Напомним, 11 апреля беспилотную опасность объявили после 23 часов. В 23:05 на официальном телеграм-канале Министерства обороны России появилось сообщение:
— В период с 22:00 до 22:30 дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Ростовской области и четыре БПЛА — над территорией Курской области.
На утро, в 5:35, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале проинформировал жителей о том, что беспилотники были сбиты над пятью муниципалитетами донского региона.
— Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах, — уточнил Юрий Слюсарь.
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