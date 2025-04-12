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Глава СК России поручил проверить информацию иркутской блогерши

В иркутских соцсетях и мессенджерах разрастается скандал, связанный с сообщением одной из блогерш Иркутска.

Источник: РИА "Новости"

Дама призналась, что перед сном делает своей дочери массаж гениталий «ради принятия ею своего тела». По данному факту глава СКР Александр Бастрыкин поручил иркутскому управлению СКР провести проверку и доложить о её результатах.

Комментаторы под сообщением очень сильно проехались по матери, называя её неадекватной, и потребовали разобраться. После нескольких дней возмущений блогер удалила видео- и аудиосообщения с объяснением своих предпочтений в вопросах воспитания девочки. А потом вообще записала видеообращение с посылом: пост о массаже был опубликован с целью привлечения внимания к блогу. А по-настоящему никаких прикосновений к половым органам ребёнка мать не делала и противозаконного в отношении девочки ничего не совершала.

Несмотря на это, следователи начали проверку.