Глава СК России поручил проверить информацию иркутской блогерши

Комментаторы под сообщением очень сильно проехались по матери, называя её неадекватной, и потребовали разобраться. После нескольких дней возмущений блогер удалила видео- и аудиосообщения с объяснением своих предпочтений в вопросах воспитания девочки. А потом вообще записала видеообращение с посылом: пост о массаже был опубликован с целью привлечения внимания к блогу. А по-настоящему никаких прикосновений к половым органам ребёнка мать не делала и противозаконного в отношении девочки ничего не совершала.