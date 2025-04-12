Праздничную иллюминацию включат на телебашне в Ростове в День космонавтики

— 12 апреля филиал РТРС «Ростовский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в столице региона честь Дня космонавтики, — говорится в сообщении. — На световом панно появятся надписи «С Днем космонавтики!», и символы праздника: обратный отсчет старта ракеты, звездное небо, изображение первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Увидеть праздничный сценарий подсветки телебашни в Ростове можно будет с в течение двух с половиной часов, с 19:30 до 22:00.