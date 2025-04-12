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Праздничную иллюминацию включат на телебашне в Ростове в День космонавтики

Вечером 12 апреля на ростовской телебашне включат иллюминацию с Гагариным.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 12 апреля, на телебашне в Ростове-на-Дону включат праздничную иллюминацию в честь Дня космонавтики. Об этом сообщает министерство цифрового развития донского региона.

— 12 апреля филиал РТРС «Ростовский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в столице региона честь Дня космонавтики, — говорится в сообщении. — На световом панно появятся надписи «С Днем космонавтики!», и символы праздника: обратный отсчет старта ракеты, звездное небо, изображение первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Увидеть праздничный сценарий подсветки телебашни в Ростове можно будет с в течение двух с половиной часов, с 19:30 до 22:00.

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