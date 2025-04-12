Глава Следкома заинтересовался нарушением прав многодетной семьи из Ангарска

Глава Следкома Александр Бастрыкин контролирует проверку, организованную из-за нарушения прав многодетной семьи. Напомним, ранее региональное отделение Народного фронта в Иркутской области сообщало, что за подключение электроэнергии с сибиряков требовали 3,2 миллиона рублей. Работы могли состояться и бесплатно в рамках инвестиционного проекта, однако ждать пришлось бы до 2029 года. Как стало известно КП-Иркутск, после случившегося прокуратура начала проверку.
— В соцсети сообщается, что в 2016 году 128 многодетным семьям предоставили земельные участки вблизи поселка Стеклянка в границах лесного фонда без подъездных путей и коммуникаций. Только одна семья смогла возвести дом, к которому все еще невозможно подвести электроснабжение, — комментируют в информационном центре СК России.
Сейчас прокурорам и следователям предстоит разобраться, насколько было законно устанавливать такую цену за подключение, а также выяснить, почему семьи не были обеспечены необходимой инфраструктурой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подросток несколько раз ударил полковника полиции в Иркутске.