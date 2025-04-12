В Дюртюлинском районе Башкирии продолжается ремонт моста через реку

В Дюртюлинском районе Башкирии завершается важный этап ремонта моста через реку Белую. Объект обновят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы уже включают фрезерование и разборку старого барьерного ограждения, а также демонтаж деформационных швов и старой гидроизоляции.
Протяженность моста составляет более 745 погонных метров, и он расположен в непосредственной близости от Дюртюлей. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Любови Минаковой, мост соединяет множество населенных пунктов и обеспечивает выезд на федеральную трассу, по которой ежедневно проезжают около 4 тысяч автомобилей.
Подрядная организация, занимающаяся ремонтом, планирует очистить металлические конструкции от коррозии, укрепить существующие опоры и заменить гидроизоляцию. Также будет обновлена дорожная одежда на мосту и подходах к нему, восстановлено электроосвещение и заменены перильные и барьерные ограждения. Все работы ведутся строго по графику. Завершение всех работ запланировано на 2026 год.
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