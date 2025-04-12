В Дюртюлинском районе Башкирии продолжается ремонт моста через реку

Подрядная организация, занимающаяся ремонтом, планирует очистить металлические конструкции от коррозии, укрепить существующие опоры и заменить гидроизоляцию. Также будет обновлена дорожная одежда на мосту и подходах к нему, восстановлено электроосвещение и заменены перильные и барьерные ограждения. Все работы ведутся строго по графику. Завершение всех работ запланировано на 2026 год.