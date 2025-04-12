Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дюртюлинском районе Башкирии продолжается ремонт моста через реку

В Башкирии ремонтируют мост через реку.

Источник: Комсомольская правда

В Дюртюлинском районе Башкирии завершается важный этап ремонта моста через реку Белую. Объект обновят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы уже включают фрезерование и разборку старого барьерного ограждения, а также демонтаж деформационных швов и старой гидроизоляции.

Протяженность моста составляет более 745 погонных метров, и он расположен в непосредственной близости от Дюртюлей. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Любови Минаковой, мост соединяет множество населенных пунктов и обеспечивает выезд на федеральную трассу, по которой ежедневно проезжают около 4 тысяч автомобилей.

Подрядная организация, занимающаяся ремонтом, планирует очистить металлические конструкции от коррозии, укрепить существующие опоры и заменить гидроизоляцию. Также будет обновлена дорожная одежда на мосту и подходах к нему, восстановлено электроосвещение и заменены перильные и барьерные ограждения. Все работы ведутся строго по графику. Завершение всех работ запланировано на 2026 год.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.