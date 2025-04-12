В Омске дыры на мосту имени 60-летия ВЛКСМ прикрыли досками

Огромные провалы в асфальте появились на пешеходной части моста. Для движения она открыта и по дороге ходят люди. Тревожное сообщение уже прокомменитровали в администрации города. Как сообщили в мэрии, дыры в асфальте прикрыли деревянными настилами. Эта мера временная — тротуары моста признаны аварийными, их заменят во время идущего сейчас капитального ремонта. Тем не менее омичей призвали при движении на мосту быть внимательными и аккуратными.