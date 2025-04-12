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В Омске дыры на мосту имени 60-летия ВЛКСМ прикрыли досками

Пешеходная часть моста войдет в перечень работ по капремонту.

Источник: Комсомольская правда

На мосту имени 60-летия ВЛКСМ, где в настоящее время продолжается капитальный ремонт, омичи заметили огромные дыры. Сообщение опубликовано в группе «Омск live» «Вконтакте».

Огромные провалы в асфальте появились на пешеходной части моста. Для движения она открыта и по дороге ходят люди. Тревожное сообщение уже прокомменитровали в администрации города. Как сообщили в мэрии, дыры в асфальте прикрыли деревянными настилами. Эта мера временная — тротуары моста признаны аварийными, их заменят во время идущего сейчас капитального ремонта. Тем не менее омичей призвали при движении на мосту быть внимательными и аккуратными.

Напомним, ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ начался в конце прошлого года в рамках нацпроекта. Работы проводит компания «СтройТраст». Ремонт планируется завершить в 2026 году.