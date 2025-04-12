Без осадков и до +12°С. Какой будет погода в Беларуси

Местами может быть слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3−8 м/с. Будет преимущественно без осадков.
Температура воздуха составит от плюс 4 по востоку до плюс 12 градусов по западу.
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня прогнозируется переменная облачность. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Местами может быть слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3−8 м/с. Будет преимущественно без осадков.
Температура воздуха составит от плюс 4 по востоку до плюс 12 градусов по западу.