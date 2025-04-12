Без осадков и до +12°С. Какой будет погода в Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня прогнозируется переменная облачность. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.