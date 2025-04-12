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Без осадков и до +12°С. Какой будет погода в Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня прогнозируется переменная облачность. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 93% 756 мм рт. ст. +8°

Местами может быть слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3−8 м/с. Будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха составит от плюс 4 по востоку до плюс 12 градусов по западу.