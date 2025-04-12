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Массовое отравление школьников в Мангистау: у работника столовой нашли стафилококк

Проверка после массового отравления школьников в Мангистауской области выявила наличие стафилококка у одного из обследованных работников, сообщает Lada.kz.

Источник: Getty Images

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Мухтар Сербаев сообщил, что проверка работы пищеблока общеобразовательной школы Манашы в Бейнеу после массового отравления школьников выявила наличие стафилококка у одного из десяти обследованных работников. Также сообщается, что еще два человека вовремя не прошли обязательный медицинский осмотр.

По данным издания, лабораторные исследования показали наличие вредных организмов в шести пробах готовых блюд. Также среди нарушений указано нецелевое назначение складов хранения, например, на складе, предназначенном для овощей, были зерновые культуры.

Сообщается, что в девяти пробах смывов выявили наличие бактерий группы кишечной палочки. По данным проверяющих, в столовой вовремя не проводили влажную уборку, обнаружены трещины в стенах, что также является нарушением санитарных норм.

«Все материалы переданы в полицию, где примут решение об открытии досудебного расследования. Сейчас столовая закрыта, все дети учатся», — сказал Мухтар Сербаев.

3 апреля в Мангистауской области ученики общеобразовательной школы в селе Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Сотрудники санэпиднадзора взяли пробы в школьной столовой.