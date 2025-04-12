Массовое отравление школьников в Мангистау: у работника столовой нашли стафилококк

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Мухтар Сербаев сообщил, что проверка работы пищеблока общеобразовательной школы Манашы в Бейнеу после массового отравления школьников выявила наличие стафилококка у одного из десяти обследованных работников. Также сообщается, что еще два человека вовремя не прошли обязательный медицинский осмотр.