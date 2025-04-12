Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

«Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», — говорится в поздравлении Путина.
В России 12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году.
Ракетно-космический комплекс РФ сегодня решает сложные задачи, в том для реализации оборонных программ, заявил президент.
«Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции», — говорится в письме.
Путин отметил, что ракетно-космическая отрасль РФ должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики.
«Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России», — отмечено в обращении Путина.