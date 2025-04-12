Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», — говорится в поздравлении Путина.

В России 12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году.

Ракетно-космический комплекс РФ сегодня решает сложные задачи, в том для реализации оборонных программ, заявил президент.

«Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции», — говорится в письме.

Путин отметил, что ракетно-космическая отрасль РФ должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики.

«Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России», — отмечено в обращении Путина.