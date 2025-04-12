В Кишиневе открылись весенние ярмарки: где в столице купить товары местных производителей по выгодным ценам — адреса локаций

Пасхальные ярмарки: ул. Измаил, угол с бул. Д. Кантемира; Армянская, угол с ул. М. Варлаам; Болгарская, угол с ул. М. Варлаам; Тигина, угол с М. Варлаам; Измаил, 66/4, шос. Хынчешть, 58.