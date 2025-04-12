В Кишиневе открылись весенние ярмарки: где в столице купить товары местных производителей по выгодным ценам — адреса локаций

Центр:
Тематическая предпасхальная ярмарка в сквере Кафедрального собора.
Тематическая ярмарка посадочного материала «Lăstăraș» на ул. М. Варлаам, между улицами Армянская и Тигина — до 19 апреля.
Пасхальные ярмарки: ул. Измаил, угол с бул. Д. Кантемира; Армянская, угол с ул. М. Варлаам; Болгарская, угол с ул. М. Варлаам; Тигина, угол с М. Варлаам; Измаил, 66/4, шос. Хынчешть, 58.
Ботаника:
Парк «Долина Роз» — до 7 мая проходит весенняя ярмарка.
Ярмарки пасхальных товаров до 19 апреля проходят по следующим адресам: бул. Куза-Водэ, 21 (Green Hills), 23, Дечебал, 34/1, 91, Н. Зелинского, 17 (магазин № 1), Дачия, 21/1 (McDonalds), 44−50, 62, бул. Траян угол с ул. Индепенденцей, Сармизеджетуса, 35, Индепенденцей, 3/1.
Буюканы:
Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).
Бул. Штефана чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия» — «Yard sale».
Парк «Ла Извор» (ул. Каля Ешилор, 22) — ярмарка сельскохозяйственных производителей.
Ярмарки пасхальной продукции: Алба-Юлия, 196/2, 196/3, 196/4, Каля Ешилор, 5, И. Крянгэ, 72−78.
Чеканы:
Ярмарки малых производителей на бул. М. чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру (сквер у Солнечного дерева).
Рышкановка:
Ул. Мирон Костин, 13/1 (возле сквера) — ярмарка местных производителей «Cămara fest».