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В Кишиневе открылись весенние ярмарки: где в столице купить товары местных производителей по выгодным ценам — адреса локаций

В эти выходные в столице работают весенние ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

Центр:

Тематическая предпасхальная ярмарка в сквере Кафедрального собора.

Тематическая ярмарка посадочного материала «Lăstăraș» на ул. М. Варлаам, между улицами Армянская и Тигина — до 19 апреля.

Пасхальные ярмарки: ул. Измаил, угол с бул. Д. Кантемира; Армянская, угол с ул. М. Варлаам; Болгарская, угол с ул. М. Варлаам; Тигина, угол с М. Варлаам; Измаил, 66/4, шос. Хынчешть, 58.

Ботаника:

Парк «Долина Роз» — до 7 мая проходит весенняя ярмарка.

Ярмарки пасхальных товаров до 19 апреля проходят по следующим адресам: бул. Куза-Водэ, 21 (Green Hills), 23, Дечебал, 34/1, 91, Н. Зелинского, 17 (магазин № 1), Дачия, 21/1 (McDonalds), 44−50, 62, бул. Траян угол с ул. Индепенденцей, Сармизеджетуса, 35, Индепенденцей, 3/1.

Буюканы:

Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).

Бул. Штефана чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия» — «Yard sale».

Парк «Ла Извор» (ул. Каля Ешилор, 22) — ярмарка сельскохозяйственных производителей.

Ярмарки пасхальной продукции: Алба-Юлия, 196/2, 196/3, 196/4, Каля Ешилор, 5, И. Крянгэ, 72−78.

Чеканы:

Ярмарки малых производителей на бул. М. чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру (сквер у Солнечного дерева).

Рышкановка:

Ул. Мирон Костин, 13/1 (возле сквера) — ярмарка местных производителей «Cămara fest».