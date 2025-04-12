Космос стал ближе: под Хабаровском открылся центр популяризации космонавтики

Своеобразным магнитом в день открытия стал планетарий. Расположившись в удобных креслах-мешках, гости центра смотрели здесь десятиминутный ролик о том, как развивалась космонавтика. В то время как другие изучали уникальные экспонаты, представленные в музее «Космосфера», или же общались с астрономами, которые установили неподалеку свои телескопы.