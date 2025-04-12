Космос стал ближе: под Хабаровском открылся центр популяризации космонавтики

Первый на Дальнем Востоке центр популяризации космонавтики с планетарием, аккредитованным Ассоциацией планетариев России, открыли сегодня, 12 апреля, под Хабаровском. Посетить новое место приехало довольно много хабаровчан — вереница припаркованных автомобилей тянулась за несколько сотен метров от начала базы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Центр популяризации космонавтики «Космосфера» станет местом притяжения жителей и гостей города. Ведь это не просто планетарий, это целый комплекс, в котором сосредоточены все знания о космосе. Пришедшие сюда смогут почерпнуть что-то интересное для себя из научных фильмов, лекций или через экспонаты в интерактивном музее, — прокомментировали в краевом министерстве туризма.
Своеобразным магнитом в день открытия стал планетарий. Расположившись в удобных креслах-мешках, гости центра смотрели здесь десятиминутный ролик о том, как развивалась космонавтика. В то время как другие изучали уникальные экспонаты, представленные в музее «Космосфера», или же общались с астрономами, которые установили неподалеку свои телескопы.