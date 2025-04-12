Лукашенко обратился к белорусам 12 апреля, назвав драйвер экономики

Продолжая, Лукашенко сказал о ряде космических проектов, которые успешно реализуют в Беларуси. В том числе он сообщил о создании новых спутников, самого современного оборудования, подготовке кадров. И заметил, что все это подтверждает имидж республики как высокотехнологичной страны. И пояснил, что космическая отрасль станет драйвером белорусской экономики.