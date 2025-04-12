Лукашенко обратился к белорусам 12 апреля, назвав драйвер экономики

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам в День космонавтики, сообщает пресс-служба президента.
Белорусский лидер обратил внимание, что 12 апреля 1961-го в изучении Вселенной началась новая эра для человечества. И напомнил, о значимом вкладе в мирное освоение космоса, который с первых шагов вносили значимый вклад продолжают это делать отечественные ученые.
Александр Лукашенко сказал, что белорусы по праву гордятся земляками-космонавтами, которыми стали Петр Климук, Владимир Коваленко, Олег Новицкий, первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская.
Здесь «Комсомолка» написала десять фактов о первом белорусском космонавте Петре Климуке, рассказанных им самим: полета ждал 9 лет, с женой познакомился в электричке, а Гагарин был гостем на его свадьбе.
Продолжая, Лукашенко сказал о ряде космических проектов, которые успешно реализуют в Беларуси. В том числе он сообщил о создании новых спутников, самого современного оборудования, подготовке кадров. И заметил, что все это подтверждает имидж республики как высокотехнологичной страны. И пояснил, что космическая отрасль станет драйвером белорусской экономики.
— И впредь космическая отрасль будет поступательно развиваться, являясь драйвером национальной экономики, — уверен президент.
Ранее Александр Лукашенко раскрыл детали неформальных переговоров с премьером Пакистана.
Также белорусский лидер сказал, из какой страны Беларусь может принять до 150 тысяч работников.