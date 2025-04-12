Сергей Собянин поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов отрасли

Овчинин отметил, что в России космос всегда был больше, чем просто профессия. В свою очередь, Вагнер поделился, что космонавты рады видеть, как все больше детей сегодня снова проявляют интерес к космонавтике. В заключение Песков выразил благодарность всем специалистам ракетно-космической отрасли за их труд.