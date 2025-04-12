В Иркутской области «наливайки» проверят на соблюдение новых требований

В Иркутской области проверят объекты общепита, которые находятся в многоквартирных домах. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, профилактические визиты пройдут для оказания помощи предпринимателям — им разъяснять новые требования, введенные в регионе с 1 марта.
Напомним, так называемые «наливайки» не имеют продавать спиртное с 22:00 до 09:00. К тому же, начиная с 1 сентября 2024, площадь данного помещения должна составлять не менее 50 квадратов.
— С 1 января 2025 ввели новый инструмент профилактики — обязательный профилактический визит, целью которого является информирование работников и владельцев о способах соблюдения обязательных требований, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушению, — прокомментировала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Ольга Степанова.
Если вдруг комиссия увидит какие-либо недочеты в работе, а владельцы не устранят их до окончания визита, то будет выдаваться предписание, после которого им все же придется исполнить требование закона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье пострадавшим от пожаров во время урагана выплатят два миллиона.