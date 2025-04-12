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В Иркутской области «наливайки» проверят на соблюдение новых требований

Объекты общепита, расположенные в многоквартирных домах, не имею права продавать спиртное после 22:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области проверят объекты общепита, которые находятся в многоквартирных домах. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, профилактические визиты пройдут для оказания помощи предпринимателям — им разъяснять новые требования, введенные в регионе с 1 марта.

Напомним, так называемые «наливайки» не имеют продавать спиртное с 22:00 до 09:00. К тому же, начиная с 1 сентября 2024, площадь данного помещения должна составлять не менее 50 квадратов.

— С 1 января 2025 ввели новый инструмент профилактики — обязательный профилактический визит, целью которого является информирование работников и владельцев о способах соблюдения обязательных требований, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушению, — прокомментировала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Ольга Степанова.

Если вдруг комиссия увидит какие-либо недочеты в работе, а владельцы не устранят их до окончания визита, то будет выдаваться предписание, после которого им все же придется исполнить требование закона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье пострадавшим от пожаров во время урагана выплатят два миллиона.