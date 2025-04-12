В Башкирии открылся охотничий сезон

11 апреля в Башкирии официально открылся сезон охоты на гусей и селезней уток. Министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов рассказал, что в этом году было выдано внушительное количество разрешений на добычу пернатых в общедоступных охотничьих угодьях региона — 2,5 тысячи. Это значит, что охотники могут рассчитывать на богатый улов, ведь весенний сезон обещает быть особенно удачным.