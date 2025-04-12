Шелест назвал количество вышедших на субботник омичей

В субботу, 12 апреля 2025 года, в Омске проходит общегородской субботник. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что участие в уборке города приняли 62 тысячи омичей.
«Силами трудовых коллективов и неравнодушных омичей убрано 1 170 кубометров мусора, высажены сотня деревьев и 600 кустарников. Работу будем продолжать. Впереди нас ждут средники и Общероссийский субботник, который состоится 26 апреля», — заявил Шелест.
Глава города также поблагодарил всех участников субботника.
Примечательно, что в 2025 году субботники пройдут по новым правилам. Так, с 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в Решение Омского городского Совета № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска». Поправки увеличивают зону ответственности собственника или управляющей компании за прилегающую территорию. Например, площадь, которую они должны будут содержать, составляет 10 метров от крыльца по периметру. Если вблизи есть проезжая часть, то территорию до нее также содержит собственник помещения, но обслуживает не больше 15 метров до нее.