Шелест назвал количество вышедших на субботник омичей

Примечательно, что в 2025 году субботники пройдут по новым правилам. Так, с 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в Решение Омского городского Совета № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска». Поправки увеличивают зону ответственности собственника или управляющей компании за прилегающую территорию. Например, площадь, которую они должны будут содержать, составляет 10 метров от крыльца по периметру. Если вблизи есть проезжая часть, то территорию до нее также содержит собственник помещения, но обслуживает не больше 15 метров до нее.