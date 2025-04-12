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36 укусов клещей зафиксировали в Новосибирской области в 2025 году

Они начали атаковать жителей с приходом тепла.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области активизировались клещи. Они начали кусать жителей с приходом тепла. Уже зафиксировано 36 обращений в больницы по поводу укусов клещей, сообщает Роспотребнадзор региона.

— Укусы регистрировались в Искитимском, Ордынском, Убинском, Барабинском, Кочковском, Краснозерском районах, — уточнили в ведомстве.

Случаев заболевания энцефалитом пока в регионе не зарегистрировали. В планах обработать от клещей территорию, площадь которой составляет 9,442 га.

В Роспотребнадзоре рекомендовали жителям региона использовать средства, отпугивающие клещей, а также носить защитную одежду.