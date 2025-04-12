Иудеи в субботу начали отмечать Песах

В Ветхом завете говорится, что богоизбранный иудейский народ, когда избавился от египетского рабства, очень быстро спасался из Египта и не успел испечь хлеб — с собой люди смогли захватить лишь муку и воду. И по дороге в пустыне они испекли пресные лепешки — мацу.