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Иудеи в субботу начали отмечать Песах

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Иудейский мир в субботу начал отмечать Песах, один из главных еврейских праздников, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Он всегда приходится на месяц нисан еврейского календаря и длится 8 дней, его часто называют иудейской Пасхой. Во время Песаха верующие вспоминают о библейском событии — исходе еврейского народа из Египта.

Самыми главными являются первый и последний день Песаха — в синагогах и домах читают свитки Торы, едят мацу, традиционные для этого праздника блюда.

В Ветхом завете говорится, что богоизбранный иудейский народ, когда избавился от египетского рабства, очень быстро спасался из Египта и не успел испечь хлеб — с собой люди смогли захватить лишь муку и воду. И по дороге в пустыне они испекли пресные лепешки — мацу.

С того ветхозаветного времени уже три тысячи лет на Песах евреи не едят дрожжевые продукты и перед праздником очень тщательно к убирают в домах — чтобы в жилище не осталось ни крошки квасного.