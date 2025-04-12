Иудеи в субботу начали отмечать Песах

Он всегда приходится на месяц нисан еврейского календаря и длится 8 дней, его часто называют иудейской Пасхой. Во время Песаха верующие вспоминают о библейском событии — исходе еврейского народа из Египта.
Самыми главными являются первый и последний день Песаха — в синагогах и домах читают свитки Торы, едят мацу, традиционные для этого праздника блюда.
В Ветхом завете говорится, что богоизбранный иудейский народ, когда избавился от египетского рабства, очень быстро спасался из Египта и не успел испечь хлеб — с собой люди смогли захватить лишь муку и воду. И по дороге в пустыне они испекли пресные лепешки — мацу.
С того ветхозаветного времени уже три тысячи лет на Песах евреи не едят дрожжевые продукты и перед праздником очень тщательно к убирают в домах — чтобы в жилище не осталось ни крошки квасного.