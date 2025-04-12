В связи с профилактическими работами у жителей Хабаровского края отключат телевидение

Когда работы начнутся, на экране телезрители увидят надпись или «нет сигнала», или «слабый сигнал», а радиолюбители ничего не услышат из своих приемников. Паниковать не стоит, так как ремонт временный и после него все передачи будут работать в обычном режиме.