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В связи с профилактическими работами у жителей Хабаровского края отключат телевидение

Стал известен план профилактических телевизионных работ в Хабаровском крае.

Источник: Mail.ru

В период с 15 по 21 апреля трансляция теле- и радиопрограмм временно приостановится, сообщает пресс-служба администрации Хабаровского со ссылкой на филиал РТРС «Дальневосточный РЦ».

Когда работы начнутся, на экране телезрители увидят надпись или «нет сигнала», или «слабый сигнал», а радиолюбители ничего не услышат из своих приемников. Паниковать не стоит, так как ремонт временный и после него все передачи будут работать в обычном режиме.

Ознакомиться с графиком кратковременного отключения можно на сайте.