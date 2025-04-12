В связи с профилактическими работами у жителей Хабаровского края отключат телевидение

В период с 15 по 21 апреля трансляция теле- и радиопрограмм временно приостановится, сообщает пресс-служба администрации Хабаровского со ссылкой на филиал РТРС «Дальневосточный РЦ».
Когда работы начнутся, на экране телезрители увидят надпись или «нет сигнала», или «слабый сигнал», а радиолюбители ничего не услышат из своих приемников. Паниковать не стоит, так как ремонт временный и после него все передачи будут работать в обычном режиме.
Ознакомиться с графиком кратковременного отключения можно на сайте.