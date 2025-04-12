Жаркие выходные в Новосибирской области: две машины сгорели дотла

«Автомобиль, предположительно, “Форд”, по неизвестной пока причине съехал с трассы и загорелся. ЧП произошло около остановки электричек “Мраморная” на окраине Искитима. Недалеко от внедорожника видели мужчину с женщиной и ребенка. Скорее всего, они были в авто и успели выскочить», — сообщили «Вести-Новосибирск».