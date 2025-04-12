Жаркие выходные в Новосибирской области: две машины сгорели дотла

Апрель порадовал новосибирцев летним теплом. А вместе с ним принес немало хлопот пожарным: за минувшие сутки произошло 105 пожаров, в 92 случаях горели мусор и трава.
«Зафиксировано 24 термоточки. 21 из них — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Также сотрудники МЧС ликвидировали последствия девяти ДТП», — сообщили в ведомстве.
Горели не только здания и трава, но и авто. Так, в Каменке выгорела дотла Toyota Corolla, а в Искитиме напротив микрорайона Южный, 100, в кювете полыхал серебристый внедорожник.
«Автомобиль, предположительно, “Форд”, по неизвестной пока причине съехал с трассы и загорелся. ЧП произошло около остановки электричек “Мраморная” на окраине Искитима. Недалеко от внедорожника видели мужчину с женщиной и ребенка. Скорее всего, они были в авто и успели выскочить», — сообщили «Вести-Новосибирск».