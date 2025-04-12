В Омске строят второй парк альпак

«В районе круглого озера на Комсомольской аллее парка имени 30-летия ВЛКСМ в настоящее время ведется строительство объекта, представляющего собой парк альпак, в целях организации современного паркового пространства, развития индустрии отдыха и развлечений, создания условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей и гостей города Омска», — рассказали власти.