В Омске строят второй парк альпак в парке 30-летия ВЛКСМ. Об этом сообщили в администрации города Омска.
Жители города в официальной группе городских парков обратились к мэрии с вопросом, почему в парке огородили значительную часть территории. Сотрудники администрации ответили, что на участке построят парк альпак.
«В районе круглого озера на Комсомольской аллее парка имени 30-летия ВЛКСМ в настоящее время ведется строительство объекта, представляющего собой парк альпак, в целях организации современного паркового пространства, развития индустрии отдыха и развлечений, создания условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей и гостей города Омска», — рассказали власти.
Напомним, что в первой половине мая планируют открыть парк с альпаками, козами и кроликами на «Зелёном острове». Площадь нового парка составит 5000 квадратных метров.