Лукашенко поработает на стройке Национального исторического музея в субботник

Президент Беларуси Александр Лукашенко будет принимать участие в республиканском субботнике 12 апреля, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее Минтруда и соцзащиты сказало, что делать белорусам на республиканском субботнике 12 апреля. Проводить апрельский субботник белорусы будут на рабочих местах и вне рабочего места.
Белорусский лидер традиционно поучаствует в общереспубликанском субботнике. В этот раз Лукашенко поучаствует в работах на площадке в Минске, где строятся Национальный исторический музей и парк Народного единства.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в марте строительство музея стартовало на месте бывшего парка «Дримленд» в Минске. Напомним, шесть миллионов рублей выделено на возведение Национального исторического музея.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам 12 апреля, назвав драйвер экономики.