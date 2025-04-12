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Лукашенко поработает на стройке Национального исторического музея в субботник

Лукашенко примет участие в республиканском субботнике 12 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко будет принимать участие в республиканском субботнике 12 апреля, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее Минтруда и соцзащиты сказало, что делать белорусам на республиканском субботнике 12 апреля. Проводить апрельский субботник белорусы будут на рабочих местах и вне рабочего места.

Белорусский лидер традиционно поучаствует в общереспубликанском субботнике. В этот раз Лукашенко поучаствует в работах на площадке в Минске, где строятся Национальный исторический музей и парк Народного единства.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в марте строительство музея стартовало на месте бывшего парка «Дримленд» в Минске. Напомним, шесть миллионов рублей выделено на возведение Национального исторического музея.

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам 12 апреля, назвав драйвер экономики.