МЧС сообщило о пожаре на Комаровском рынке в Минске

В Минске произошел пожар на Комаровском рынке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале ведомства.
Так, 12 апреля, в пресс-службе МЧС проинформировали о том, что подразделения спасателей работали по сообщению о загорании на Комаровском рынке, который располагается по адресу улица Веры Хоружей, 8.
Возгорание произошло в одном из павильонов рынка.
— Горел отрытый павильон на площади 15 квадратных метров, — уточнили в пресс-службе.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара еще предстоит выяснить.
Еще мы писали, что под Воложином сельчане вызвали МЧС из-за барсука в колодце.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам 12 апреля, назвав драйвер экономики.