Ученый Родин: пилотируемые полеты в космос станут «устаревшей технологией» к концу века

«Заявления о полетах к другим телам Солнечной системы следует воспринимать на масштабе десятилетий, поэтому какого-либо детального планирования здесь не стоит ожидать. Лично я считаю, что человеку на Луне, как и на Марсе, делать нечего. Как и другие устаревающие технологии, скажем, парусное судоходство, к концу столетия пилотируемые полеты в космос останутся лишь в узких сегментах спорта высших достижений и игрушек для сверхбогатых», — считает Родин.