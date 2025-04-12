Ученый Родин: пилотируемые полеты в космос станут «устаревшей технологией» к концу века

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Развитие робототехники и автономных систем сделает отправку людей в экспедиции на Луну или Марс малоперспективным занятием и «устаревшей технологией», которая к концу столетия станет игрушкой для очень богатых энтузиастов космоса и аналогом спорта высших достижений для ведущих космических держав. Таким мнением поделился с ТАСС профессор кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики МФТИ Александр Родин.
«Заявления о полетах к другим телам Солнечной системы следует воспринимать на масштабе десятилетий, поэтому какого-либо детального планирования здесь не стоит ожидать. Лично я считаю, что человеку на Луне, как и на Марсе, делать нечего. Как и другие устаревающие технологии, скажем, парусное судоходство, к концу столетия пилотируемые полеты в космос останутся лишь в узких сегментах спорта высших достижений и игрушек для сверхбогатых», — считает Родин.
В преддверии Дня космонавтики директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил СМИ о том, что пилотируемые полеты на Луну могут начаться не после, а еще во время эксплуатации Российской орбитальной станции (РОС). По его мнению, освоение орбиты и поверхности Луны будет происходить параллельно, с приоритетом в сторону долгосрочных экспедиций на РОС.
«Что касается Российской орбитальной станции, основной задачей ее экипажей будет обслуживание и ремонт околоземной орбитальной инфраструктуры. Здесь работы нашим космонавтам хватит на века. С учетом почти тридцатилетнего опыта эксплуатации МКС, срок активного существования РОС может достигнуть полувека, а за это время с человечеством может произойти абсолютно все что угодно», — подытожил исследователь.