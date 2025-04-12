В финал первого «студенческого» набора в отряд космонавтов вышли 30 человек

«Я мечтал не только создавать прорывные технологии, но и участвовать в освоении космоса, испытывать новое оборудование. Поэтому пошел учиться в Аэрокосмический институт МАИ, стал популяризатором космонавтики в России и подал заявку на программу предварительной подготовки к поступлению в отряд космонавтов. Я делал несколько попыток попасть в отряд в рамках открытых наборов. Узнав о программе МАИ и ЦПК, решил попробовать еще раз. Даже если я не пройду отбор в рамках программы, я все равно получу большую пользу от участия — знания, физические навыки, новые знакомства. А сертификат об обучении даст мне дополнительные преимущества в следующем открытом наборе», — рассказал аспирант кафедры «Космические системы и ракетостроение» МАИ Никита Матасов, слова которого приводятся в сообщении.