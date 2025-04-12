В финал первого «студенческого» набора в отряд космонавтов вышли 30 человек

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский авиационный институт (МАИ) и Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) завершили первый этап запущенной в 2024 году программы подготовки к поступлению в отряд космонавтов. 30 человек, в том числе 10 девушек вышли в финал, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«МАИ и ЦПК завершили первый этап уникального образовательного проекта. На участие было подано более 70 заявок от студентов, аспирантов и сотрудников разных институтов МАИ. С финальными испытаниями первого этапа справились 30 человек, треть из которых — представительницы прекрасного пола. Результаты отправлены в ЦПК, где их проанализируют и отберут участников на второй этап», — сказали в пресс-службе.
10-месячная образовательная программа проходила непосредственно в МАИ и включала как теоретическую, так и практическую части. На финальных тестах кандидаты продемонстрировали знания по физике, математике, английскому языку, истории космонавтики и другим профильным предметам. Кроме того, были проведены испытания на физическую выносливость, позволяющие оценить соответствие участников жестким требованиям космической подготовки.
На втором этапе обучения, который будет проходить в ЦПК и завершится летом 2025 года, участников ждут работа с психологами, дополнительные медобследования, занятия по космической медицине, прохождение тестов на определение способностей к изучению космической техники и операторской деятельности.
«Я мечтал не только создавать прорывные технологии, но и участвовать в освоении космоса, испытывать новое оборудование. Поэтому пошел учиться в Аэрокосмический институт МАИ, стал популяризатором космонавтики в России и подал заявку на программу предварительной подготовки к поступлению в отряд космонавтов. Я делал несколько попыток попасть в отряд в рамках открытых наборов. Узнав о программе МАИ и ЦПК, решил попробовать еще раз. Даже если я не пройду отбор в рамках программы, я все равно получу большую пользу от участия — знания, физические навыки, новые знакомства. А сертификат об обучении даст мне дополнительные преимущества в следующем открытом наборе», — рассказал аспирант кафедры «Космические системы и ракетостроение» МАИ Никита Матасов, слова которого приводятся в сообщении.