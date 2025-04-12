Министр просвещения РФ и глава Приангарья обсудили строительство школ в Иркутске и районе

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили строительство и капремонт школ по федеральным программам и нацпроектам. В ходе встречи также затронули вопросы возведения крупных школ в Иркутске и пригороде. Речь идет о школах на 1550 мест на улице Ярославского и на 1225 мест в микрорайоне Союз, а также школе на 1550 мест в микрорайоне Березовый в Маркова, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.