Министр просвещения РФ и глава Приангарья обсудили строительство школ в Иркутске и районе

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили строительство и капремонт школ по федеральным программам и нацпроектам. В ходе встречи также затронули вопросы возведения крупных школ в Иркутске и пригороде. Речь идет о школах на 1550 мест на улице Ярославского и на 1225 мест в микрорайоне Союз, а также школе на 1550 мест в микрорайоне Березовый в Маркова, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
«Система образования Иркутской области активно развивается, реализуются федеральные программы строительства и капитального ремонта образовательных учреждений. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для учащихся и педагогов, чтобы образовательный процесс был качественным и доступным. Важнейшим приоритетом является создание новых мест в школах в тех районах, где это наиболее востребовано», — отметил Сергей Кравцов.
По словам главы региона, одним из приоритетных направлений работы областного правительства является возведение новых объектов образования. В настоящее время в Иркутской области строятся 11 школ. Игорь Кобзев обратил внимание на важность своевременной сдачи объектов в эксплуатацию, а также их хорошее качество. Губернатор также сообщил, что 70 школ региона обновлены благодаря капремонтам и оснащению современным оборудованием по федеральной программе модернизации школьных систем образования.
«В рамках этой программы в 2025 году завершается ремонт в пяти школах с двухлетним циклом работ в Братском, Осинском, Черемховском, Аларском и Мамско-Чуйском районах. Еще в четырех школах в 2025 году пройдет однолетний капремонт по этой программе. Объекты расположены в Черемхово и Братске, Зиминском и Тулунском районах. До конца 2027 года к ним добавятся еще 18 модернизированных объектов образования», — сообщил Игорь Кобзев.
Отметим, что с 2025 года в новый национальный проект «Молодежь и дети» вошли мероприятия по капитальному ремонту школ и модернизация учреждений СПО, в числе которых две организации среднего профобразования (одна из них — с двумя зданиями). Кроме того, до 2027 года капитально отремонтируют и переоснащены 14 зданий детсадов по новому нацпроекту «Семья».