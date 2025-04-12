Осадки по ночам обещают в Свердловской области в выходные

Осадки в виде мокрого снега и дождей по ночам в Свердловской области обещают уральские синоптики в выходные. Температуры по ночам пока отрицательные, но днем воздух будет прогреваться до плюсовых отметок. Об этом сообщается в telegram-канале Уральского Гидрометцентра.
В субботу — переменная облачность, преимущественно без осадков, на востоке области ночью и утром возможны небольшие дождь и мокрый снег. Ночью на дорогах гололедица. Ветер западный 3−8 м/с, ночью и утром на востоке северный 5−10 м/с. Температура ночью от минус 4 до плюс одного (в горах и низинах температура может падать до минус 9), днем 7−12 градусов выше нуля.
В воскресенье, 13 апреля, обещают переменную облачность, ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, временами мокрого, в отдельных районах на дорогах гололедица, а днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем 6−11 градусов выше нуля, но на севере области только до плюс 1 градуса.
В уральской столице в субботу ночью минус 1, днем — плюс 9 градусов, без существенных осадков. В воскресенье, 13 апреля, Екатеринбургу обещают ночью +2, днем +7 градусов, без осадков.