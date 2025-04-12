Осадки по ночам обещают в Свердловской области в выходные

В субботу — переменная облачность, преимущественно без осадков, на востоке области ночью и утром возможны небольшие дождь и мокрый снег. Ночью на дорогах гололедица. Ветер западный 3−8 м/с, ночью и утром на востоке северный 5−10 м/с. Температура ночью от минус 4 до плюс одного (в горах и низинах температура может падать до минус 9), днем 7−12 градусов выше нуля.