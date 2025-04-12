Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Красноярска запустят прямые рейсы в Абхазию

Расписание полетов пока неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Nordstar получила разрешение на прямые рейсы из Красноярска в город Сухум — столицу Абхазии. Приказ об этом опубликован на сайте Росавиации.

Согласно документам, перевозчик сможет выполнять до трех рейсов в неделю. Расписание полетов пока неизвестно.

Сейчас добраться из России в Абхазию можно только наземным транспортом или по воде — аэропорт Сухума закрыли в 1993 году из-за вооруженного конфликта в Грузии. Возобновление авиасообщения запланировали на 1 мая 2025 года.

Ранее мы писали, что в Красноярск из Китая привезли 147 тысяч тонн зараженных продуктов.