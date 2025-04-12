В РФ испытания CAR-T-препарата для лечения болезней крови завершится в 2025 году

По ее словам, препарат показал высокую эффективность при лимфатических опухолях — В-клеточных острых лимфобластных лейкозах и В-клеточных лимфомах. «Показания к применению CAR-T-клеточной технологии расширяются, и сейчас, по крайней мере в мире, уже в отношении одного только CD19 CAR-T-клеточного препарата показания расширяются до аутоиммунных заболеваний. CAR-T-клетки могут нести не только химерный рецептор к CD19, они могут нести большое количество химерных рецепторов к различным антигенам, и их используют при множественной миеломе, при острых миелоидных лейкозах и так далее», — пояснила она.