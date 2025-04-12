Эксперты: обнаружение денисовца на Тайване помещает остров на карту эволюции

Как отметил профессор кафедры естественных наук этого университета Цай Чжэнсю, геномные данные и ранее свидетельствовали, что этот вид или подвид древних людей обитал в Восточной Азии и, возможно, в Океании, но до сих пор единственные ископаемые останки были найдены в Тибете и на Алтае — районах с прохладным климатом. «Пэнху-1 показывает, что они (денисовцы — прим. ТАСС) обитали так же далеко, как указывают генетические данные, в том числе жили в теплых и влажных регионах», — сказал эксперт.