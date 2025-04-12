Эксперты: обнаружение денисовца на Тайване помещает остров на карту эволюции

ГОНКОНГ, 12 апреля. /ТАСС/. Обнаружение останков денисовского человека на Тайване помещает этот остров на карту эволюции человека и подтверждает полученные ранее генетические данные. Об этом сообщили тайваньские эксперты, принимавшие участие в исследовании останков денисовца, получившего имя Пэнху-1.
«Эти исследования помещают Тайвань на карту эволюции человека. Дальнейшие исследования помогут понять, имеют ли группы в районах активности денисовцев схожий генетический состав или существуют другие виды, которые тесно связаны с денисовцами», — сказал доцент Национального университета Тайваня Ке Венья.
Как отметил профессор кафедры естественных наук этого университета Цай Чжэнсю, геномные данные и ранее свидетельствовали, что этот вид или подвид древних людей обитал в Восточной Азии и, возможно, в Океании, но до сих пор единственные ископаемые останки были найдены в Тибете и на Алтае — районах с прохладным климатом. «Пэнху-1 показывает, что они (денисовцы — прим. ТАСС) обитали так же далеко, как указывают генетические данные, в том числе жили в теплых и влажных регионах», — сказал эксперт.
Цай Чжэнсю также сообщил, что обнаруженная окаменелость — челюсть мужчины-денисовца — демонстрирует отличия этих людей от родственных им неандертальцев. «Дальнейшие исследования будут сосредоточены на том, как денисовцы пришли на Тайвань, как они жили и покинули ли они Тайвань», — добавил ученый.
На этой неделе журнал Science опубликовал статью о том, что обнаруженная на Тайване челюсть древнего человека принадлежит денисовцу (он жил 10 000 — 70 000 лет назад или 130 000 — 190 000 лет назад). Останки Пэнху-1 были извлечены в ходе дноуглубительных работ со дна моря в 25 км от западного побережья Тайваня. В древности эта территория была частью азиатского материка — во время понижения уровня моря в плейстоцене.
Впервые останки денисовского человека были обнаружены в Денисовой пещере в Алтайских горах на высоте 600 м над уровнем моря. За 40 лет исследований в пещере были обнаружены археологические материалы возрастом более 300 тыс. лет. Памятник получил всемирную известность в 2010 году, когда палеогенетик Сванте Паабо расшифровал ДНК ткани найденного при раскопках советским археологом Алексеем Окладниковым фрагмента фаланги пальца. Было установлено, что в пещере обитал неизвестный подвид древнего человека, получивший название денисовский человек (денисовец).