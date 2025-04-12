Воронежцев предупредили об отключениях ТВ с 14 по 17 апреля

В Воронежской области возможны кратковременные отключения телерадиосигнала с 14 по 17 апреля, сообщается на сайте РТРС.
Перерывы в вещании ожидаются с 10:00 до 16:30 и затронут следующие населенные пункты:
- Острогожск;
- Лосево;
- Лиски;
- Евдаково;
- Волоконовка;
- Репьевка;
- Нижний Бык;
- Марки;
- Калач;
- Платава.
«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.