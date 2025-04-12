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Воронежцев предупредили об отключениях ТВ с 14 по 17 апреля

Перерывы в вещании ожидаются с 10:00 до 16:30.

В Воронежской области возможны кратковременные отключения телерадиосигнала с 14 по 17 апреля, сообщается на сайте РТРС.

Перерывы в вещании ожидаются с 10:00 до 16:30 и затронут следующие населенные пункты:

  • Острогожск;
  • Лосево;
  • Лиски;
  • Евдаково;
  • Волоконовка;
  • Репьевка;
  • Нижний Бык;
  • Марки;
  • Калач;
  • Платава.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.