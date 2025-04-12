В Роспотребнадзоре рассказали о пользе зеленого лука, его выборе и хранении

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали о пользе зеленого лука, его выборе и хранении.
«Зеленый лук — это не только яркий акцент в блюдах, но и настоящий кладезь полезных веществ. В его состав входят каротин, эфирные масла, флавоноиды, витамины А и В, а также цинк, железо, кальций, магний, фтор и сера», — объяснили в Роспотребнадзоре.
В 100 граммах зеленого лука содержится дневная норма витамина С. Регулярное употребление молодых перьев улучшает состояние волос, зубов и ногтей. Этот продукт доступен круглый год, а вырастить его можно даже дома.
Но при покупке зеленого лука нужно быть внимательным. Сочный цвет перьев и длинная светлая часть растения — признаки высокого содержания фитонцидов, витаминов и минералов. Для термической обработки выбирайте более толстые стебли. Светлая часть лука должна быть плотной и не расслаиваться.
Перед приготовлением тщательно промойте лук, подрежьте корешки и удалите пожелтевшие перья. Если зелень немного завяла, поместите ее в холодную воду, слегка подкисленную уксусом, — это вернет ей свежесть.
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