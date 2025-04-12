В Роспотребнадзоре рассказали о пользе зеленого лука, его выборе и хранении

«Зеленый лук — это не только яркий акцент в блюдах, но и настоящий кладезь полезных веществ. В его состав входят каротин, эфирные масла, флавоноиды, витамины А и В, а также цинк, железо, кальций, магний, фтор и сера», — объяснили в Роспотребнадзоре.