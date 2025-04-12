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В Башкирии построят складской комплекс, который создаст 300 рабочих мест

В Башкирии появится новый складской комплекс на 300 рабочих мест.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии вскоре начнется строительство современного складского комплекса класса А. Инвестиционный проект компании Dasko, стоимостью 1,55 миллиарда рублей, обещает преобразить местный рынок труда и торговли.

Министр торговли и услуг республики Азат Аскаров подчеркнул значимость этого проекта: на территории нового комплекса разместится высокотехнологичный логистический центр, соответствующий всем современным стандартам хранения и обработки товаров. Кроме того, откроется фирменный магазин Dasko, где жители и гости региона смогут приобретать продукцию напрямую. Также для удобства сотрудников и посетителей предусмотрено заведение общепита.

Площадь нового объекта составит 20 тысяч квадратных метров, а сама территория займет 5,3 гектара. Строительство будет осуществляться компанией ООО «СТРОЙ МОНТАЖ Д» с 2025 по 2030 годы.

Отмечается, что предприниматели, инвестирующие в проекты сферы придорожного сервиса, могут рассчитывать на меры государственной поддержки. С запуском нового складского комплекса ожидается создание 300 новых рабочих мест.

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