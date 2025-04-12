В Башкирии построят складской комплекс, который создаст 300 рабочих мест

Министр торговли и услуг республики Азат Аскаров подчеркнул значимость этого проекта: на территории нового комплекса разместится высокотехнологичный логистический центр, соответствующий всем современным стандартам хранения и обработки товаров. Кроме того, откроется фирменный магазин Dasko, где жители и гости региона смогут приобретать продукцию напрямую. Также для удобства сотрудников и посетителей предусмотрено заведение общепита.