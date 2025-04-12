В Иркутске создадут «дорожную карту» строительства аэропорта

Особое внимание уделяется перспективам развития аэропортов Усть-Кута и Усть-Илимска — в последнем после периода заброшенности уже с начала апреля возобновился прием самолетов вместимостью до 50 пассажиров. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос оснащения усть-илимского аэропорта радиомаячной системой посадки, что позволит существенно повысить безопасность полетов, расширить перечень принимаемых типов воздушных судов, а также увеличить количество рейсов и пассажиропоток.