В Иркутске создадут «дорожную карту» строительства аэропорта

В Иркутске продолжается обсуждение места строительства нового аэропорта, приоритетной площадкой остается «Ключевая» на территории Ангарского и частично Шелеховского районов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, эксперты приступят к разработке «дорожной карты» строительства, рассматривая несколько возможных сценариев развития проекта.
Параллельно в области активно ведутся работы по модернизации действующих аэропортов: в Бодайбо и Киренске продолжается реконструкция зданий воздушных гаваней, в Братске близится к завершению начатая в 2020 году масштабная реконструкция.
Особое внимание уделяется перспективам развития аэропортов Усть-Кута и Усть-Илимска — в последнем после периода заброшенности уже с начала апреля возобновился прием самолетов вместимостью до 50 пассажиров. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос оснащения усть-илимского аэропорта радиомаячной системой посадки, что позволит существенно повысить безопасность полетов, расширить перечень принимаемых типов воздушных судов, а также увеличить количество рейсов и пассажиропоток.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье «наливайки» проверят на соблюдение новых требований.